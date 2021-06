Qualche settimana fa Carolina Marconi, showgirl e concorrente del Grande Fratello 4, aveva raccontato sui social di aver scoperto un terribile tumore al seno e di essere pronta a combatterlo. Nella giornata di ieri, 3 giugno, l’ex gieffina ha raccontato ai propri 200mila follower di essere stata in ospedale: “Ho messo il picc-port, la cannula di 41 cm in vena che mi seguirà per tutto il mio percorso (chemio), secondo step raggiunto visto che il primo era l’intervento”, ha scritto lei. E ancora. “Non vi nego che oggi avevo un po’ di fifa e terrore, purtroppo sono crollata a piangere davanti all’infermiere, sono umana, non un robot.. in questi casi piangere è uno sfogo, una liberazione, fa bene all’anima, paradossalmente ti senti più forte di prima”.

La showgirl venezuelana naturalizzata italiana ha inoltre raccontato di aver avuto paura del dolore, timore poi disatteso dal momento che “dopo 20 minuti avevano già fatto”. E poi ha cercato di sdrammatizzare: “Mi sono meritata un bel piatto di spaghetti”. Infine ha concluso: “Tutto passa nella vita e si combatte sempre a testa alta.. ora continuo a fare i miei giretti di lavoro e dopo la spesa, stasera cucino e preparo anche la mia fantastica crostata…..come se non fosse successo nulla. Buona giornata e un beso grande, grazie per tutti i messaggi bellissimi che ricevo [..] vi adoro”.