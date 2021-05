Aveva raccontato ai suoi follower di aver scoperto il cancro al seno facendosi una visita e dell’operazione per toglierlo. Ora per Carolina Marconi, concorrente della quarta edizione del Grande Fratello, è arrivato il momento, durissimo, della chemioterapia. E anche questa volta, Marconi ha deciso di condividere su Instagram il momento, ringraziando chi le è stato vicino: “Vorrei ringraziare tutti per i tanti messaggi che ho ricevuto mi danno tanta forza e una carica positiva, non me l’aspettavo anche perché nn sono stata mai brava ad esternare i miei sentimenti, sono una frana in questo forse perché nn voglio ammettere che sono troppo sentimentale e faccio la dura ????. Grazie anche alla mia famiglia ed amici che mi hanno organizzato un weekend stupendo nella mia amata Formia, un posto magico per me perché ci andavo da bambina”. Poi il racconto della malattia: “Ho approfittato di due giorni di sole prima di iniziare la chemio a metà giugno perché non potrò più prendere sole fino a dicembre, ho un po’ di ansia ma sono fortunata perché ci sono tante persone che mi sono vicine e non mi fanno sentire sola. Non vi nascondo che un po’ rosico perché mi cadranno i capelli con la chemio, li ho sempre portati lunghi ma non è un problema, cresceranno, dicono che dopo la chemio ti crescono mossi, cavolo io ce li ho lisci, vabbè vorrà dire che non userò più la piastra per farmi mossa, per me è fondamentale vedere sempre il lato positivo di tutto. Mi divertirò a cambiare i look con le parrucche in questi mesi e se volete ci terremo compagnia così mi potrete dire quale preferite… Sicuramente perderò anche le mie ciglia ma nn e’ un problema ci sono sempre le ciglia finte che posso sempre incollare????. Comunque io sto bene e affronterò tutto con tranquillità, l’atteggiamento per queste situazione è non perdere mai. L’entusiasmo come i bambini e il sorriso perché tutto si risolve e si combatte“. Il post si chiude con un altro ringraziamento a chi le sta vicino e con hashtag che come #guerriere.

