Classe 1996, nativa di Aversa, Shaila Gatta è da anni una delle delle veline di Striscia La Notizia, insieme a Mikaela Neaze. Intervistata dal Corriere della Sera ha ripercorso la propria vita, lavorativa e non. La giovane ballerina è cresciuta a Secondigliano (Napoli): “Ne vado fiera, è un quartiere difficile ma lo sport può salvarti” e lei di sport ne ha fatto tanto. Poi, a 16 anni, è partita per inseguire il sogno della danza ma proprio in quei mesi ha dovuto affrontare un uomo che la soggiogava. Lo ha detto lei stessa, aggiungendo poi: “Mi trattava malissimo, mi faceva sentire il nulla cosmico e mi rubava tutti i soldi che avevo in casa. Per anni mi sono incolpata di aver permesso tutto questo. Oggi sono fidanzata con un ex calciatore, Leonardo Blanchard, che gestisce un negozio di famiglia. Mi fa stare bene ed è pieno di valori”

La ballerina da quei 16 anni ad oggi ne ha fatta di strada. Prima Amici di Maria De Filippi, poi Tale e Quale Show e ancora Ciao Darwin e la consacrazione a Paperissima Sprint e soprattutto a Striscia la Notizia dove, il 12 giugno, finirà con il record di 903 puntate. E a chi insinua che per riuscire ad aver ottenuto tutto questo “chissà con chi sarà andata a letto“, lei replica: “Un simile atteggiamento non gratifica mai e nel momento in cui ti dai una volta rimarrai per sempre solo per quello“. E il sogno nel cassetto per il futuro? “Studiare per poi diventare una conduttrice poliedrica, stile Raffaella Carrà“.