Il singolo “Cinema” è stato scritto e composto da Samuel, Colapesce e Federico Nardelli, arriva dopo “Brigatabianca”, il secondo album solista del cantante torinese, uscito a gennaio. “Questi ultimi mesi sono stati scanditi da grandissimi cineforum, spesso in solitaria. A guardare film d’autore, film d’essai, a perderci in quei luoghi della nostra fantasia che sono stati rappresentati abilmente da registi magici. Ora si sta tornando a un’altra esigenza: quella di uscire, incontrare i propri amici, rivivere la socialità, ricominciare a saltare”, ha detto Samuel che nel frattempo lavora anche alla prima edizione di Eolie Music Fest.

Il festival musicale si svolgerà dal 23 al 30 giugno 2021 nelle acque delle Isole Eolie. Un format speciale che vede cinque concerti “in acqua” di fronte alle Isole Eolie, con gli spettatori sulle barche: un’esperienza fuori dagli schemi grazie al palco-caicco itinerante, che attraverserà i golfi di Lipari, Vulcano, Panarea, Salina e Stromboli. In cartellone Subsonica e Leo Lippolis (23/06 – Lipari), Colapescedimartino e Nu Guinea (24/06- Vulcano), Bandakadabra e Max Casacci (25/06 – Lipari), Samuel con Bandakadabra e Willy Peyote (26/06 – Salina), The Winstons e Negrita (27/06 – Panarea), Coma_Cose e Fulminacci (30/06 – Stromboli).

Infine questa estate segna anche il ritorno sul palco per i Subsonica: “Con questo tour toccheremo anche regioni non raggiunte nei percorsi degli ultimi anni. Si riparte insomma, e visto che si riparte a 25 anni esatti dall’inizio della nostra storia, potrebbe essere significativo ritornare un po’ ai groove di quel primissimo Subsonica dalle sonorità che sembrano riscoprirsi oggi così attuali. Non vediamo l’ora di rivedere i nostri strumenti su un palco, i nostri amici collaboratori e soprattutto il nostro pubblico che durante tutto questo tempo ha continuato a farci sentire la propria vicinanza”.

La tournée, prodotta da Vertigo, partirà da Musicultura di Macerata il 18 giugno 2021. Nel mese di luglio i Subsonica saranno ospiti in diverse rassegne e festival musicali: al Ferrara Summer Festival (2 luglio), al Pistoia Blues Festival (9 luglio), al Reload Sound Festival di Biella (16 luglio) e giocheranno in casa in una delle manifestazioni estive più importanti a livello nazionale, il Flowers Festival di Collegno (TO) il 17 luglio. Il tour proseguirà all’Arena Campo Marte di Brescia il 19 luglio, al Teatro Romano Ostia Antica di Roma il 20 luglio e a Carpi Estate / Accade D’Estate a Teatro, Carpi (MO) il 24 luglio. Per il mese di agosto invece la band sarà all’Arena Villa Dante di Messina il 16, all’Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea (CT) il 17, a Lignano (UD) per Nottinarena il 27 e all’Ama Music Festival di Romano D’Ezzelino (VI) il 28.