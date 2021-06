Il Grande Slam di Francia è iniziato qualche giorno fa per poi concludersi il 13 giugno e sta già riservando colpi di scena, come quello di ieri 2 giugno con protagonista Serena Williams. Nel match contro Mihaela Buzărnescu, la numero 8 del ranking ha superato l’avversaria per 2-1, non senza qualche difficoltà. Dopo un servizio formidabile, all’inizio del terzo set, Serena Williams si è accorta che il reggiseno si era rotto, con la spallina destra che si era strappata. Per questo è stata costretta ad interrompere la gara e rientrare nello spogliatoio per sostituirlo. Una volta rientrata, ha sconfitto la tennista rumena (6-3; 5-7; 6-1) riuscendo così a passare il turno.

Domani 4 giugno la sfida contro la connazionale Danielle Collins, che da poco si è sottoposta a un intervento per l’endometriosi mentre due anni fa aveva annunciato di soffrire di artrite reumatoide. Proprio per lei Serena Williams ha riservato parole di vicinanza e di amicizia, nonostante la rivalità: “È una persona davvero fantastica anche fuori dal campo. Mi piace vederla negli spogliatoi. Idealmente, sarebbe fantastico se non dovessimo giocare l’una contro l’altra, perché voglio che faccia sempre molto bene”.