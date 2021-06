Per la prima volta nella sua storia la Serie A sarà trasmessa interamente in streaming. La competizione sbarcherà, com’è noto, sul gruppo Dazn che trasmetterà ogni giornata tutte le partite, sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky. Quanto costerà l’abbonamento? La domanda di molti tifosi ha finalmente una risposta, Dazn ha comunicato i nuovi prezzi: il costo dell’abbonamento dal 1 luglio passerà dagli attuali 9,99 euro a 29,99 euro al mese. Incremento importante di circa venti euro, quasi inevitabile con l’arrivo della Serie A.

Non si tratta però di una cifra bloccata perché sono già presenti alcune importanti offerte. Per i nuovi clienti che si abboneranno dal 1 al 28 luglio è prevista un’offerta di 19,99 euro al mese per 14 mesi. Chi è già abbonato a Dazn a breve potrà ottenere una promozione simile, sempre 19,99 euro al mese per 12 mesi con luglio e agosto gratis. Sarà possibile disdire il contratto in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi e senza restituzione degli sconti fruiti. Dopo la disdetta il rientro costerà 29,99 euro al mese.

Non solo Serie A, nell’abbonamento rientreranno anche la Liga spagnola, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS e i canali tematici di Inter e Milan. Nel pacchetto saranno disponibili anche MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette. L’offerta si conclude con canali Eurosport 1 HD e 2 HD attraverso cui sarà possibile seguire l’avventura olimpica di Tokyo 2020.

Da settimane si ipotizza l’arrivo di Dazn sul digitale terrestre ma l’ipotesi potrebbe riguardare solo le zone non raggiunte da una buona connessione. Gli eventi disponibili nell’abbonamento saranno visibili su sei dispositivi con la possibilità di visione su due in contemporanea. Sarà sufficiente utilizzare la app di Dazn su uno smartphone o attraverso una smart tv o set top box.