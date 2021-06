Un aereo Air France è stato intercettato in volo, scortato ed evacuato all’aeroporto Roissy Charles de Gaulle di Parigi a causa di un allarme bomba, poi rivelatosi infondato. Come riportato dal ministero dell’Interno, il volo proveniente da Ndjamena, la capitale del Ciad, è atterrato senza problemi, ma una volta all’aeroporto sono stati evacuati tutti i passeggeri per la sospetta presenza di un ordigno esplosivo a bordo.

In attesa di saperne di più, è stata istituita una cellula di crisi interministeriale. Secondo fonti aeroportuali, un uomo a bordo sarebbe riuscito a lanciare l’allarme mentre era in volo. I tecnici hanno quindi portato a termine le operazioni di perquisizione del velivolo. A quel punto, il pilota avrebbe avvisato la compagnia e l’aereo è stato scortato da un caccia Rafale fino all’aeroporto di Roissy, dove è atterrato.

A tutti i passeggeri sono stati controllati i documenti e l’aereo è stato posizionato in un punto speciale del parcheggio aeroportuale, indicato appositamente per questo genere di eventi. L’allerta, come riportato da radio Europe 1, è cessata poco dopo le 18.30, perché al termine delle ricerche non è stato rinvenuto nulla di sospetto.