Fu scalata per la prima volta (dalla cresta sud) il 30 maggio 1954 da Colin Todd e Geoff Harrow, membri di una spedizione neozelandese guidata da Sir Edmund Hillary (il primo a scalare l’Everest nel 1953). Siamo in Nepal e stiamo parlando del Baruntse (7.129 metri). È lì che Marek Holecek e Radoslav Groh hanno aperto una nuova via sulla parete nord-ovest e lo hanno fatto in stile alpino, quello puro che prevede un’ascensione senza portatori d’alta quota e corde fisse. Tutto bene? No perché i due alpinisti cechi, che hanno compiuto l’impresa, sono rimasti bloccati sulla vetta per 3 giorni. Un tempo infinito, quando uno si trova a oltre 7000 metri. I due hanno resistito fino a quando le condizioni meteo non sono migliorate, domenica 30 maggio: sono scesi in una zona dove i soccorsi hanno potuto recuperarli per portarli in un ospedale di Kathmandu.