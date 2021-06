Si sono accampate già ieri notte, a decine, le persone desiderose di ricevere una dose di vaccino Johnson&Johnson al primo open day dell’Emilia-Romagna, all’hub della Fiera di Bologna. Stamattina alle otto, le persone in fila erano oltre cinquemila, in una lunga fila che arriva fino a via Stalingrado. Le dosi disponibili, all’inizio erano 1200, così l’Ausl ha deciso di aggiungerne altre 1200. La fila, che conta oltre cinquemila persone, attraversa tutta piazza della Costituzione, passando per via Aldo Moro, via Stalingrado e via Calzoni, per circa un chilometro di fila.

Video Facebook/Twitter