In molti dicono che sia un terzetto sorprendente. Davvero lo è? In realtà una collaborazione tra Fedez e Orietta Berti era nell’aria, se ne sentiva l’odore come ai concerti quello delle salamelle. E poi, poi si è unito Achille Lauro che tante cose sa fare non ultima la comunicazione. Nasce così Mille, uscita prevista l’11 giugno 2021. Tormentone annunciato? Probabilmente. Quel che è certo è che il video fare un numero gigantesco di visualizzazioni. Già vedere Orietta col suo abito-conchiglia insieme ai due, a bordo di una cadillac con divano rosa è qualcosa che riaggiusta l’equilibro del chakra pop-trash (non esiste, ndr). Non vediamo l’ora di sentirla. E intanto Chiara Ferragni commenta: “Sono vostra”.