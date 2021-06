Gigliola Cinquetti è stata ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata di lunedì 31 maggio e con Serena Bortone ha ripercorso la sua carriera, ricordando in particolare la sua discussa partecipazione all’Eurovision nel 1964. Ma non solo. Nel corso della trasmissione sono intervenuti anche i suoi figli Giovanni e Costantino, che l’hanno descritta come una mamma molto buona ma anche assente: proprio quest’ultimo ha lanciato per primo una frecciata. “Era una mamma fantastica, quando c’era”, ha detto il figlio minore di Gigliola, Costantino, sottolineando di dovere molto alla sua tata Vittoria.

Non solo, dialogando con Serena Bortone, ne ha approfittato anche per rinfacciare alla madre le lunghe attese e le notti insonni quando aspettava che lei rientrasse a casa. Parole che hanno lasciato visibilmente esterrefatta la cantante, la quale ha ammesso di non saperne nulla. Decisamente più moderata, invece, la posizione del primogenito Giovanni: “Ho sempre avuto la percezione di mia madre e del personaggio. Ero consapevole di quello che faceva mia madre, vedevo che le chiedevano gli autografi, ma ho imparato a conviverci presto e siamo sempre stati protetti da questo e dal mondo dello spettacolo. C’è sempre stata la ricerca della normalità”, ha concluso.