Ospite della puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda venerdì 28 maggio, Francesco Venditti (figlio di Antonello Venditti e Simona Izzo) ha ripercorso la propria carriera lasciandosi andare anche a qualche rivelazione riguardante la sfera privata. Ha parlato infatti della famiglia allargata, composta da due figli avuti dal primo matrimonio con Alexandra La Capria e due più piccoli avuti di recente dall’attuale compagna Cristina Congiunti. Parlando della più grande di tutti, Alice, ha rivelato: “Lei era fidanzata con un ragazzo da 4 anni e io e Cristina avevamo capito che si stesse innamorando di una sua amica. Poi, dopo un paio di mesi, si è aperta. Non è stata una sorpresa, anzi ormai Serena è quasi un’altra figlia, fa parte della famiglia“.

Allora Serena Bortone: “E non hai avuto paura che Alice potesse sentirsi non protetta? O affrontare delle difficoltà?”. “No, a questo non ci penso”, ha replicato immediatamente lui. Quindi la padrona di casa: “Ma sì, ormai.. forse questa è la classica domanda che si faceva 15-20 anni fa”. E lui ha concluso: “Sì, ormai è fuori luogo porsi queste domande. ‘Se l’amore è amore’, come diceva mio padre”.