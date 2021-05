“Sono molto rammaricato e ho sofferto molto in questi giorni e gli sbagli che ho fatto sono stati fatti per il bene della mia città”. Erano le 11.26 del 9 maggio 2016 quando Simone Uggetti, sindaco di Lodi, chiudeva così il suo interrogatorio reso al pm dal carcere di San Vittore. Aveva ammesso di aver […]

La mossa – Fine di un’era Svolta in Israele: dopo 12 anni tramonta Netanyahu Il suo ex alleato Bennett alla fine si rivolge al centrista Lapid. Ora cercherà di formare un governo di Manuela Dviri

Agricoltura Nei campi la crisi Covid risolta con più lavoro nero: ecco i dati C’è un fenomeno strano che in Italia si manifesta ai primi caldi estivi: la natura si risveglia così come la prospettiva degli imprenditori agricoli di raccogliere quanto seminato. E allora si preparano i campi e d’improvviso, quasi che temano di poter guadagnare qualcosa, i lavoratori scompaiono. “Facciamo fatica a trovare manodopera in agricoltura”, spiegano disperati […] di Roberto Rotunno

Flavio Briatore e Massimo Calearo – Imprenditori “Non siamo avidi, solo ricchi. Al business non si comanda” Flavio Briatore, multiforme imprenditore con residenza fiscale nel principato di Monaco, e Massimo Calearo, vicentino, capo di un’azienda che fa affari nel mondo. Briatore: “Io sono ricco ma non sono avido”. Calearo: “Posso dire? Io anche un po’ generoso”. Eppure voi ricchi siete spietati. Non vi bastano mai i soldi, sempre di più e di […] di Antonello Caporale

Il reportage – Stati Uniti, un anno dopo Minneapolis, come superare il trauma di George Floyd Gilbert Kamafa si ferma a osservare il giardino di cento “lapidi” bianche di cartone, in un tranquillo quartiere di Minneapolis. Eric Garner, Breonna Taylor, Emmett Till e ovviamente George Floyd: su ognuna è indicato il nome di una vittima della polizia, la data della morte, l’età e la scritta “Rest in power”. “Vengo spesso a […] di Alexis Buisson

Sospetto La transizione verde all’italiana tutela soprattutto Eni, Fca & C. Il Pnrr ha effetti modesti sul calo della CO2: sostituire il gas con l’idrogeno (da gas) e non puntare sulla mobilità elettrica aiuta a coprire i ritardi dei nostri colossi, non l’ambiente di Giuseppe Onufrio

Ora ridateci il corpo. La chiamavano adolescenza Dopo la pandemia, i ragazzi devono riprendersi il contatto con gli altri di Marco Baliani

La storia Fu lui che si scusò. E tutti scrissero: “Ha confessato” Navigando tra i titoli e le dichiarazioni di cinque anni fa, è complicato cercare la “gogna” di cui si autoaccusa oggi Luigi Di Maio insieme a una parte del mondo grillino. Al contrario, il senso di oltraggio e imbarazzo per l’inchiesta di Lodi erano trasversali all’opinione pubblica, sui giornali e tra i partiti. Fanno fede, […] di To. Ro.

L’intervista – Massimo Casiraghi “A Lodi una battaglia giusta, il Movimento ha perso la bussola” Il cinque stelle Massimo Casiraghi, consigliere comunale a Lodi, è stato tra i protagonisti del processo Uggetti: grazie alla sua iniziativa, per la prima volta un giudice ha riconosciuto il diritto di un cittadino a costituirsi parte civile per conto del suo Comune, nonostante la giunta e il commissario si fossero rifiutati di farlo. Cinque […] di Tommaso Rodano

L’ex premier Conte su Di Maio: “Il M5S matura, ma non si tratta su etica e legalità” Con un post su Facebook Giuseppe Conte è intervenuto sull’iniziativa di Luigi Di Maio, che ha chiesto scusa all’ex sindaco di Lodi Simone Uggetti, arrestato nel 2016 per turbativa d’asta e ora assolto in appello, dicendo “contribuii ad alzare i toni e a esacerbare il clima” e censurando “l’utilizzo della gogna come strumento di campagna […] di RQuotidiano

PIETRE & POPOLO – Via le tutele, per lavoro e ambiente La semplificazione di Draghi: abbattere il freno delle regole Il responsabile “commercio e lavoro” di Forza Italia Giovani Milano ha dichiarato che tra le vittime del disastro della funivia del Mottarone ci sarebbero anche “i gestori dell’impianto”, perché “costretti alla fame da regole assurde e tanto disperati all’idea di dover ritardare la riapertura da arrivare a voler riaprire ad ogni costo”. Insomma, quei quattordici […] di Tomaso Montanari