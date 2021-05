FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa.

Settimana dal 24/5 al 30/5/2021

La lotta per il secondo posto tra i partiti italiani s’accende, con i due contendenti praticamente alla pari, entrambi in salita ed entrambi con l’obiettivo di scalzare la Lega. Fratelli d’Italia infatti guadagna un ulteriore 0,4 portandosi al 19,2% medio, il Partito Democratico pareggia con il 19,1% e mezzo punto guadagnato dopo il tonfo delle settimane precedenti, ma per Quorum è ancora in vantaggio sul partito di Giorgia Meloni.

“Nessuna nuova, buona nuova” in casa della Lega, stabile al 21,4% ma con un trend positivo per almeno la metà degli istituti considerati. Perde invece uno 0,6% il Movimento Cinque Stelle scendendo al 16,3. L’attesa infinita per la rentrée ufficiale di Giuseppe Conte sembra aver sfiancato le frangia di elettorato più volatile e questa settimana sia Ipsos che Euromedia Research segnalano dati allarmanti, rispettivamente 15,4 e 15,5%.

Stabili o con tendenza al ribasso tutti gli altri partiti di risonanza mediatica. Forza Italia è al 7,6%, in attesa di valutare eventuali conseguenze dalla nascita di “Coraggio Italia” che ha portato via una dozzina di parlamentari “azzurri”. Azione al 3% (-0,3) e ItaliaViva al 2% (-0,3).

(Istituti considerati: Swg, Tecnè, Euromedia R.*, Quorum, Ipsos)

*due le rilevazioni Euromedia questa settimana, in data 24/5 e 27/5