Si chiude letteralmente col botto la stagione di Avanti un altro pure di sera!. Durante la puntata andata in onda su Canale 5 ieri 30 maggio, il signor Luigi ha spiegato di essere un esperto di “trasporto della moglie” e ha dimostrato di cosa si trattasse. Tuttavia, proprio quando ha preso in braccio la signora Adriana ed ha cominciato a correre per lo studio, ecco l’incidente e la rovinosa caduta. La signora, a terra, ha cominciato a lamentarsi per il dolore.

A quel punto è intervenuto Paolo Bonolis:”Si è fatta male? Resti giù, chiudo la trasmissione e siamo subito da lei, questo dovrebbe fare ascolti“, ha detto facendole immediatamente sfilare il casco trasparente che indossava. Dopo la pubblicità ha tranquillizzato i telespettatori: “L’incidente di poc’anzi non ha portato a niente, grazie al cielo”. Infine ha concluso: “Si apre un nuovo orizzonte per il signor Luigi, non farà più il traporto della moglie bensì il lancio della medesima, una nuova specialità”.