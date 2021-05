“Il 12 giugno si chiude il cerchio e sarà l’ultimo giorno per voi sul bancone di Striscia la notizia“. Così Silvia Toffanin saluta le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, ospiti a Verissimo. Le due non hanno saputo trattenere le lacrime quando la conduttrice ha mostrato loro il videomessaggio della coerografa Manuela Bertolo: “Sono stati quattro anni intensi, siamo state le Veline dei record e anche le prime Veline ballerine. Un po’ di paura c’è, ma ne usciamo da persone più indipendenti e anche più donne”, ha commentato Neaze Silva. “Si chiude un cerchio speciale, importante della nostra vita. Aver raggiunto tutti questi traguardi è stato inaspettato… Ora diventiamo grandi – ha ribattuto Gatta – Non avremmo mai pensato di fare tutto questo, Antonio Ricci ci ha dato tanta fiducia, insieme a tutto il gruppo: è un po’ come all’università sai, che dici ‘ora devi fare la tesi‘”.