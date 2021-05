Interrotte dalle bandiere rosse nel finale le qualifiche del Gran Premio d’Italia di Moto3, a causa di un gravissimo incidente che ha coinvolto lo svizzero Jason Dupasquier, 19 anni, e il giapponese Ayumu Sasaki, entrambi su Ktm, e lo spagnolo Jeremy Alcoba su Honda. Dopo essere caduto in uscita dalla curva “Arrabbiata 2”, Dupasquier è rimasto al centro della pista ed è stato travolto dalla moto di Sasaki, che lo seguiva a breve distanza.

Dupasquier, rimasto a terra sull’asfalto, è stato soccorso in pista dall’ambulanza e trasportato in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Careggi di Firenze: le sue condizioni sono apparse da subito critiche, mentre la MotoGp ha fatto sapere sapere sui propri canali social che quelle di Sasaki e Alcoba sono “ok”. “È stato un incidente davvero molto serio. I soccorsi sono stati tempestivi e subito dopo è sotto trasferito all’ospedale – spiega Giancarlo Di Filippo, medico della Federazione italiana motociclismo – Le condizioni sono molto gravi e attendiamo aggiornamenti”. Il 19enne svizzero è stato sottoposto a risonanza magnetica per verificare quale sia la zona più critica sulla quale intervenire con maggiore urgenza. È possibile che il pilota venga successivamente portato in sala operatoria per un intervento chirurgico.

“La squadra dei medici ha la situazione sotto controllo. Forza ragazzo, hai 19 anni!”, twitta il governatore della Toscana Eugenio Giani. “Dedico questa pole a Jason Dupasquier e spero che ci siano presto buone notizie“, ha detto Fabio Quartararo, pilota Yamaha, commentando la pole position nella classe MotoGp.