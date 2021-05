Kate Middleton ha ricevuto la prima dose di vaccino. La duchessa di Cambridge ha postato una foto sul profilo Instagram ufficiale: anche lei si è vaccinata al Museo della Scienza di Londra proprio come il marito, il principe William, lo scorso 20 maggio. “Sono enormemente grata a tutti coloro che fanno la propria parte in questo momento, grazie per tutto ciò che state facendo, il commento di Kate.

