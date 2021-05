Lorella Tomei, 63 anni, è stata trovata dai Carabinieri distesa sul letto senza vita. È stata uccisa con diversi colpi alla testa all’interno di un appartamento in zona Medaglie D’Oro a Roma. Il marito, in cura da anni per problemi psichici, era accanto a lei nel letto. È stato arrestato ed è accusato di omicidio. Gianluca Ciardelli, 61 anni, era un autore, aiuto regista e funzionario Rai, un giornalista iscritto all’ordine dei giornalisti della Toscana.

La carriera in tv era iniziata nel programma “Linea Blu” per poi proseguire con “Unomattina” e “Linea Verde Orizzonti“, ha collaborato alla prima edizione di “Linea Bianca” condotta da Manuela Di Centa. Ha scritto due libri “Borghi da Gustare” e “L’Incertezza dell’Essere“. Nel 2019 Ciardelli era già finito al centro della cronaca perché protagonista di un episodio allarmante, in sella a un motorino Sh era entrato a tutta velocità in piazza San Pietro. Aveva superato le transenne per poi raggiungere l’emiciclo urlando: “Sono un giornalista”. In quel caso era stato bloccato dalle forze dell’ordine in allerta antiterrorismo, fu denunciato per procurato allarme, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.