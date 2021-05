Dall’importanza di essere se stessi e di non aver paura della diversità, al suo rapporto con l’incredibile successo che lo ha attesso ‘fuori’ da Amici ma senza travolgerlo. Sangiovanni in una lunga intervista senza filtri, e che non vi aspettate.

Il vincitore del circuito canto di “Amici di Maria De Filippi” è primo sia nella classifica FIMI album che singoli ed è stato ospite del talk “Programma”, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti. Sangiovanni – nome d’arte di Giovanni Pietro, classe 2003, nato a Vicenza – ha ottenuto questa settimana l’Oro per l’Ep “Sangiovanni” in una sola settimana ed è primo tra gli album. Poi il disco di platino per il singolo “Tutta la notte” e oro per il singolo “Malibù”. Nella chart dei singoli più venduti in Italia Sangiovanni è al primo posto con “Malibù”, al terzo con “Tutta la notte” e al quarto con “Lady”.