La sorella di Christian Vieri, Veronica, e Belen Rodriguez pronte a darsi battaglia in tribunale. È quanto sostiene il giornalista esperto di gossip Santo Pirrotta che nella puntata odierna di Ogni Mattina su Tv8 ha rivelato come la sorella dell’ex calciatore e la showgirl argentina sarebbero a suo dire sul piede di guerra. Il motivo? Veronica Vieri accusa Belen Rodriguez di plagio.

La sorella di “Bobo” ha infatti lanciato ormai da qualche anno la sua linea di moda per bambini chiamata Rock ‘n Lullaby e proprio ai danni di queste sue creazioni si sarebbe consumato il plagio: “Veronica ha lanciato una linea di tute e ne ha spedita una a Belen che l’ha pubblicizzata sui social – ha dichiarato Pirrotta-. Il guaio è che pure la showgirl argentina ha deciso di lanciare una linea di tute e Veronica non l’ha presa molto bene, pare che sia già passata alle vie legali per ottenere un risarcimento per plagio…”, ha concluso. Al momento da parte delle dirette interessate non ci sono dichiarazioni ufficiali a riguardo.