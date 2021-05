Dopo il secondo posto di Mahmood nel 2019 con “Soldi”, l’Italia quest’anno all’Eurovision Song Contest – che si svolge alla Ahoy Arena di Rotterdam – ha ottime chance per farcela. A dirlo sono i bookmakers. Le quotazioni raccolte da EurovisionWorld.com parlano chiaro: l’Italia vincerà. Secondo i pronostici, al secondo posto c’è la Francia e al terzo Malta. I Maneskin intanto scaldano i motori con “Zitti e buoni”, brano vincitore all’ultimo Festival di Sanremo. I temibili concorrenti del nostro Paese sono la raffinata Barbara Pravi (Francia) con “Voilà” e la travolgente Destiny (Malta) con “Je me casse”. La Stampa accreditata ad Eurovision invece ha messo, secondo le previsioni, al primo posto la Francia, seguita dall’Italia e, un po’ a sorpresa, al terzo posto la Grecia, rappresentata da Stefania con “Last Dance”. Insomma sarà davvero una gara all’ultimo televoto e voto delle giurie dei Paesi partecipanti. Durante la serata si esibiranno 26 artisti, tra questi i Big Five che sono entrati (come da prassi) di diritto in Finale: Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.

Le parole dei Maneskin prima della finale – “Abbiamo ricevuto commenti bellissimi – hanno dichiarato i Maneskin -, questa per noi è l’occasione per arrivare ad un pubblico vasto. Eurovision è un evento enorme ed è molto bello poter interagire con gli altri artisti presenti. Abbiamo deciso di presentarci a Sanremo per portare un pezzo che fosse controcorrente. Quindi essere qui a Eurovision con un aspetto diverso della musica italiana, come ha fatto Mahmood prima di noi, è importante. La nostra forza, crediamo, sia il fatto che siamo quattro amici che suonano, la trasparenza e la serenità con cui ci divertiamo a suonare”. I Maneskin hanno annunciato l’uscita del secondo capitolo di “Teatro d’ira” entro la fine dell’anno: “Stando qui abbiamo avuto davvero molti stimoli per la scrittura”.

La diretta: dove e quando vederla – La kermesse andrà in onda dalle 20.40 di sabato 22 maggio su Rai Uno. Al debutto alla conduzione, la coppia formata da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Nella finale si sfideranno 26 canzoni. Carolina Di Domenico, veejay, conduttrice televisiva e radiofonica, sarà chiamata ad annunciare in diretta europea il risultato del voto della giuria italiana, e il pubblico di Rai Uno potrà indicare la propria canzone preferita con il televoto, contribuendo al 50% della classifica finale dell’Eurovision (ma non potrà votare per la canzone dell’Italia). Per la prima volta quest’anno, la serata finale dell’Eurovision Song Contest verrà resa accessibile da Rai Pubblica Utilità anche alle persone cieche, attraverso l’audiodescrizione in diretta sul canale dedicato di Rai1 e su RaiPlay. Di consueto ci saranno anche i sottotitoli in diretta dallo Studio di Saxa Rubra sulla pagina 777 di Televideo.

Gli ospiti (e uno ha il Covid) – Super ospiti della serata è il vincitore dell’edizione 2019, Duncan Laurence, che però non potrà essere presente sul palco perché positivo al Coronavirus. L’artista canterà due canzoni, una sicuramente è il brano con cui ha vinto, “Arcade”. Ci sarà poi uno dei dj più famosi al mondo, Afrojack, insieme a Glennis Grace. Infine ci sarà anche Wulf con un’orchestra classica composta da giovani talenti.

La scaletta – In ordine si esibiranno, nel primo blocco: 01 Cipro, Elena Tsagkrinou con El Diablo; 02 Albania, Anxhela Peristeri con Karma; 03 Israele, Eden Alene con Set Me Free; 04 Belgio, Hooverphonic con The Wrong Place; 05 Russia, Maniža con Russian Woman; 06 Malta, Destiny con Je me casse; 07 Portogallo, The Black Mamba con Love Is on My Side; 08 Serbia, Hurricane con Loco loco; 09 Regno Unito, James Newman con Embers; 10 Grecia, Stefania con Last Dance; 11 Svizzera, Gjon’s Tears con Tout l’Univers; 12 Islanda, Daoi & Gagnamagnio con 10 Years; 13 Spagna, Blas Cantó con Voy a quedarme. Nel secondo blocco: 14 Moldavia, Natalia Gordienko con Sugar; 15 Germania, Jendrick con I Don’t Feel Hate; 16 Finlandia, Blind Channel con Dark Side; 17 Bulgaria, Victoria con Growing Up Is Getting Old; 18 Lituania, The Roop con Discoteque; 19 Ucraina, Go_A con Šum; 20 Francia, Barbara Pravi con Voilà; 21 Arzebaijan, Efendi con Mata Hari; 22 Norvegia, Tix con Fallen Angel; 23 Paesi Bassi, Jeangu Macrooy con Birth of a New Age; 24 Italia, Maneskin con Zitti e buoni; 25 Svezia, Tusse con Voices. 26 San Marino, Senhit feat. Flo Rida con Adrenalina.

Come si vota – In Italia si potrà votare durante la serata conclusiva di sabato 22 maggio ma non sarà possibile votare i Maneskin. Un Paese infatti non può votare se stesso. Il meccanismo di voto è formato per il 50% dal pubblico ottenuto tramite televoto e per il 50% da una giuria di esperti. Per farlo si può chiamare l’894.222 da telefono fisso (TIM, WINDTRE, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom, Irideos e Sky Wifi) e il costo della chiamata (indistintamente dalla durata), addebitato solo in caso si esprima un voto valido, è di 0,51 euro. Oppure si può votare inviando un SMS al 475.475.0 contenente nel testo il codice di due cifre abbinato al paese a cui si vuole dare la propria preferenza, dalle utenze dei seguenti operatori di telefonia mobile: TIM, Vodafone, WINDTRE, Iliad, PosteMobile, ho.Mobile e CoopVoce e il costo per ogni SMS inviato varia in base all’operatore mobile utilizzato. Per maggior info: Eurovision.tv