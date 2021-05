Che tra Rihanna e A$AP Rocky ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia lo si era ampiamente dedotto, soprattutto dopo gli ultimi avvistamenti e le ultime recenti indiscrezioni. Ma adesso, con un’intervista rilasciata a GQ Usa, il rapper americano ha tolto ogni dubbio: “Lei è l’amore della mia vita, è la mia signora“. Le voci su un possibile flirt tra i due erano iniziate a circolare già nel 2020 e precisamente quando Rihanna era tornata single dopo la fine della relazione durata tre anni con il miliardario saudita Hassan Jameel.

Anche in questo caso il web si è diviso. Mentre qualcuno già li ama: “Che belli, sono pronta ad assistere alla nascita del nuovo Gesù”, ha scritto ironicamente un’utente su Twitter. Qualcun altro invece storce il naso: “Rihanna e Drake (ex fidanzato, ndr): quella è l’unica coppia”. Ad ogni modo ora con Rakim Athelaston Mayers (questo il nome reale di A$AP) sembra che la nota cantante delle Barbados abbia trovato l’amore vero. Non a caso, quando gli è stato chiesto come si vedrebbe nel ruolo di padre, lui ha detto: “Se è il mio destino, assolutamente. Penso che sarei un papà incredibile ed eccezionale”.