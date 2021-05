Giunto alla sua 65esima edizione, quest’anno l’Eurovision Song Contest si tiene alla Ahoy Arena di Rotterdam. La città olandese avrebbe già dovuto ospitare l’evento lo scorso anno, ma la pandemia ha reso obbligatorio l’annullamento. Quest’anno invece il governo olandese ha dato l’ok al pubblico presente con una capacità ridotta all’80% rispetto al solito. Dopo la prima semifinale di ieri 18 maggio, è tutto pronto per la seconda di domani e soprattutto per la finale, prevista per sabato 22 maggio.

Nel nostro Paese le semifinali sono trasmesse dalle 20:45 circa su Rai 4 mentre la finalissima alle 20:40 ma su Rai 1 con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Sono 39 i concorrenti in gara: le due semifinali qualificheranno solo 20 brani per la finale. Inoltre l’Italia – rappresentata quest’anno dai Maneskin – insieme ai Paesi Bassi, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna è qualificata di diritto alla finale. E secondo i bookmakers ci sarebbero anche buone possibilità per il nostro Paese ma al momento è meglio stare… ‘zitti e buoni’.

In Italia si potrà votare durante la serata conclusiva di sabato 22 maggio per sostenere i Maneskin. Il meccanismo di voto è formato per il 50% dal pubblico ottenuto tramite televoto e per il 50% da una giuria di esperti. Per farlo si può chiamare l’894.222 da telefono fisso (TIM, WINDTRE, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali,Uno Communications, Brennercom, Irideos e Sky Wifi) e il costo della chiamata (indistintamente dalla durata), addebitato solo in caso si esprima un voto valido, è di 0,51 euro. Oppure si può votare inviando un SMS al 475.475.0 contenente nel testo il codice di due cifre abbinato al paese a cui si vuole dare la propria preferenza, da utenze dei seguenti operatori di telefonia mobile: TIM, Vodafone, WINDTRE, iliad, PosteMobile, ho. Mobile e CoopVoce e il costo per ogni SMS inviato varia in base all’operatore mobile utilizzato. Per maggior info è sempre bene visitare il sito ufficiale Eurovision.tv.