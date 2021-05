Durante la malattia del principe Filippo, morto il 9 aprile 2021, il figlio Andrea ha regalato alla mamma, la regina Elisabetta, due cuccioli, uno di dorgi e uno di corgi, per aiutarla ad affrontare il dolore. Secondo gli esperti di “royal family” Andrea avrebbe comprato i cuccioli anche per riabilitarsi agli occhi della madre, dopo essere stato coinvolto nello scandalo Epstein. Sua Maestà aveva chiamato il dorgi Fergus, in onore di uno zio materno, Fergus Bowes-Lyon, morto durante la Prima Guerra mondiale. Il corgi si chiama invece Muick, come un lago di Barmoral. E proprio Fergus è morto, lasciando nella Regina un “profondo sconforto”. Questo almeno stando ai tabloid inglesi. Si legge infatti che tutti sarebbero molto preoccupati per la Sovrana, perché il cucciolo le era di consolazione dopo la morte di Filippo.