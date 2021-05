Naomi Campbell diventa mamma a 50 anni. L’annuncio su Instagram della ‘Venere Nera’ ha lasciato i suoi 10.4 milioni di follower senza parole, perché la super modella non aveva lasciato trapelare alcun dettaglio. “Una piccola e bella benedizione mi ha scelto come sua madre. Sono onoratissima di avere quest’anima gentile nella mia vita. Non ci sono parole per descrivere il legame che ora condivido con te angelo mio. Non esiste amore più grande”, è la didascalia che accompagna la tenera foto in cui si vede la sua mano e i piedini di una bimba.

La modella non ha fornito al momento ulteriori particolari su questa meravigliosa quanto sorprendente notizia. L’unico dettaglio, che non è passato di certo inosservato, è che Naomi ha taggato sua madre Valerie Morris nella foto. La stessa Valerie, pochi minuti fa, ha ripubblicato la foto sul proprio profilo, scrivendo: “Congratulazioni a mia figlia Naomi per la nascita di sua figlia. Sono più che entusiasta perché ho aspettato a lungo di diventare nonna”.