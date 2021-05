Una foto con le natiche nude di una ragazza in diretta tv. È accaduto ieri sera durante Non è l’arena di Massimo Giletti. L’ospite birichino è stato nientemeno che Vittorio Sgarbi che, durante uno slot del programma dove si parlava di sesso e morale ha rapidamente introdotto il fatto che gli è accaduto e in pochi secondi a girato lo smartphone a favore di camera mostrandolo al pubblico. “Da circa un anno ricevo telefonate da una ragazza. ‘Sono Corinna’, ‘Piacere, cosa vuoi?’, ‘Voglio conoscerti’. E mi manda foto come questa…”.

La regia di Non è l’arena non stacca, anzi indugia sullo smartphone così la foto ricevuta privatamente da Sgarbi viene mostrata a tutti. “Si può far vedere?”, domanda Sgarbi dopo aver combinato il pasticcio. “Beh, l’ora è tarda… Una ragazza nuda”, minimizza Giletti piuttosto imbarazzato, ma oramai la frittata è fatta. Anche se è probabile che non sia stata violata alcuna privacy visto che il dettaglio anatomico sovraesposto della foto impedisce ogni riconoscibilità del soggetto.