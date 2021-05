Colpo di scena ad “X Factor”. In queste settimane si sta cercando l’erede di Alessandro Cattelan e sono stati fatti diversi nomi, diffusi in Rete, da Lodovica Comello – che poi ha smentito – alla Iena Nicolò De Deviitis. A sparigliare le carte ci ha pensato un attore: il 25enne Ludovico Tersigni, volto noto ai teenager perché ha fatto parte del cast in serie cult come “Skam Italia” e “Summertime”. A lanciare l’indiscrezione, dando per certa la notizia, è il ben informato Dagospia. FqMagazine ha contattato Sky che non conferma né smentisce l’investitura ma è certo che Tersigni ha sostenuto un provino e che è andato molto bene. Altra notizia certa è che al momento le ricerche per il conduttore sono terminate.

Ludovico Tersigni è anche il nipote di Diego Bianchi, il famoso “Zoro” in onda a La7 con “Propaganda Live”, al centro delle polemiche in questi giorni per il rifiuto di Rula Jebreal a partecipare al programma perché l’unica donna in studio. La mamma di Tersigni è la sorella di Bianchi. Proprio lo zio ha ‘battezzato’ Ludovico nel mondo del cinema, dirigendolo nel film “Arance e Martello”. Tra i film all’attivo anche “L’estate addosso” di Gabriele Muccino. Tersigni ha anche ricevuto il Premio Biraghi ai Nastri d’Argento Taormina 2017 per il film di Andrea Molaioli “Slam-Tutto per una ragazza“. In attesa di ulteriori conferme da Sky, il neo conduttore il 3 giugno torna su Netflix con la seconda stagione di “Summertime”. Tra le curiosità legate a Tersigni: è nato a Nettuno (Roma) l’8 agosto 1995, suona la chitarra, il basso, ama le moto, l’arrampicata e il tiro con l’arco. Di sé dice: “Sono un outsider”.