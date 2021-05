Un’altra notte di razzi e raid nella Striscia. Sono stati almeno 55 gli attacchi aerei sferrati questa notte da Israele su Gaza, mentre Netanyahu fa sapere che la tregua è ancora lontana e il Consiglio di sicurezza dell’Onu, al termine di una riunione fiume, non è ancora riuscito a trovare l’accordo su una dichiarazione comune a causa dell’opposizione degli Usa.

L’esercito israeliano ha colpito la notte scorsa 15 chilometri della rete dei tunnel, detta ‘Metro’, di Hamas nel nord della Striscia in un totale di 35 attacchi concentrati in 20 minuti. “L’attacco – ha aggiunto il portavoce delle Idf (Israeli security forces) – ha fatto parte di una più larga operazione dell’esercito per colpire in maniera significativa il sistema sotterraneo terroristico“. Dalle 19 di ieri sera fino alle 7 di questa mattina Israele ha riferito che sono stati circa 60 i razzi sparati da Hamas verso Israele. Dieci non sono riusciti a superare il confine e sono atterrati nella Striscia mentre molti altri, hanno aggiunto i militari senza specificarne il numero, sono stati intercettati.

E mentre Netanyahu ieri ha ribadito il pieno sostegno a Israele da parte dell’amministrazione Usa, il Washington Post scrive che Biden ha autorizzato la vendita di armi a Tel Aviv per un valore di 735 milioni di dollari. Il Congresso è stato informato della decisione lo scorso 5 maggio ma, scrive il giornale, diversi parlamentari della Commissione esteri alla Camera non ne sono venuti a conoscenza prima di questo fine settimana. Il Parlamento americano ha 20 giorni per fare ricorso contro questa decisione. Intanto, sul fronte diplomatico, il Cremlino teme una “escalation incontrollata” del conflitto ed esprime “preoccupazione per l’aumento delle vittime civili”. Putin, ha spiegato il suo portavoce, non ha ancora contattato i leader palestinesi e israeliani, ma potrebbe farlo se necessario.

Di Maio a Zarif: “Fermare i razzi”. Ma Teheran si congratula con Hamas – Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha incontrato l’omologo iraniano Javad Zarif in occasione della sua visita in Italia, fissata da diverse settimane, e inserita nella serie di incontri europei programmati da tempo dal ministro iraniano. “Siamo preoccupati per gli scontri e le violenze in Medio Oriente”, ha detto Di Maio, aggiungendo che “vanno fermati i lanci di razzi, sono inaccettabili: è doveroso adottare immediate misure di de-escalation e mostrare responsabilità. Il conflitto tra Palestina e Israele – ha aggiunto – sta causando la morte di troppe persone innocenti e tutti devono lavorare per far riprendere il tavolo dei negoziati tra le parti”. Per parte sua Zarif ha condannato “le azioni razziste e belligeranti del regime sionista contro la popolazione dei Territori occupati e di Gaza” e ha ribadito che la Repubblica islamica sostiene lo svolgimento di un referendum tra tutti i palestinesi che li chiami a decidere del proprio destino e della forma di governo da darsi.

Parole pronunciate mentre il primo consigliere del leader spirituale dell’Iran l’Ayatollah Ali Khamenei, Ali Akbar Velayati, si congratula con il leader di Hamas Ismail Haniyeh e con il segretario generale della Jihad Islamica Ziyad al-Nakhalah per i razzi e i missili lanciati verso Israele, parlando di “vittoria”. In una telefonata con Haniyeh, Velayati ha espresso il sostegno di Khamenei al gruppo e alla “missione divina” che conduce, riconoscendo il ruolo di Hamas per la “jihad’’ dei palestinesi. “Avete dimostrato che Israele è debole. L’Iran sta dalla parte della resistenza palestinese e del suo popolo”, ha dichiarato. Haniyeh ha anche avuto un colloquio telefonico con il comandante deli Pasdaran, il generale Esmail Ghaani, che ha riconosciuto una ”risposta unica e di successo del movimento di resistenza all’aggressione delle forze militari del regime sionista e in difesa della nazione palestinese”. Ghaani ha condannato “la brutalità di Israele”.

Morti e feriti – Sono 218 le vittime palestinesi, 197 delle quali nella sola Striscia di Gaza dall’inizio dei raid israeliani sferrati come rappresaglia contro il lancio di razzi verso il territorio israeliano. Tra le vittime, 58 sono minori. Ventuno le vittime in Cisgiordania, uccise dai colpi sparati dalle forze di sicurezza israeliane. I feriti sono 1.235 a Gaza e 4.360 e 1200 in Cisgiordania, secondo quanto riporta l’agenzia Wafa. Quelli della notte scorsa sono stati bombardamenti “più pesanti, su un’area più ampia e durati più a lungo” rispetto a quelli di ieri, in cui erano stati uccisi 42 palestinesi. Fonti locali a Gaza riportano che Israele ha ucciso uno dei maggiori comandanti della Jihad Islamica, Hussam Abu Harbid. Secondo il corrispondente di Al Jazeera c’è stata a malapena “un’ora di pace”: i droni israeliani “volavano sopra la testa, controllando i cieli”. Tra gli obiettivi, diverse basi militari e della sicurezza nel territorio palestinese, ma anche alcune aree deserte a est di Gaza City. In città è stato bombardato anche un edificio di quattro piani, ma i primi rapporti indicano che l’edificio era stato evacuato prima dell’attacco. Intanto le organizzazioni per la Palestina hanno lanciato una iniziativa globale per dedicare la giornata di martedì a manifestazioni di solidarietà in tutto il mondo.

Combustibile verso l’esaurimento – La centrale che fornisce energia elettrica a Gaza ha annunciato che le sue scorte di combustibile sono quasi finite e che stasera potrebbe essere obbligata a sospendere le attività. In un comunicato precisa di aver già dimezzato nei giorni scorsi la produzione di corrente elettrica. Ma la prolungata chiusura del valico commerciale di Kerem Shalom con Israele ha causato la completa interruzione delle forniture di combustibile. Gli abitanti di Gaza ricevono in questi giorni solo 4 ore di corrente al giorno. Fonti locali aggiungono che se la centrale fosse chiusa la parte Nord di Gaza rischierebbe un completo black out.

Incendi in Cisgiordania – La situazione è tesa anche in Cisgiordania, dove sono 97 gli incendi che i vigili del fuoco israeliani hanno detto di aver spento, poco meno di un terzo dei quali sospettati di essere dolosi. Secondo quanto riporta il Times of Israel, almeno 32 incendi sono stati provocati da bombe molotov, pneumatici bruciati, disordini e “incendi dolosi intenzionali”. In alcuni casi i vigili del fuoco hanno individuato coloro che hanno appiccato gli incendi. Secondo i pompieri, la maggior parte dei roghi è avvenuta su strade vicino a insediamenti e basi militari.

