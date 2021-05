È verosimile che la misura del coprifuoco scompaia il 2 giugno? “Guardando ai dati di oggi sì, però dobbiamo prima vedere se quella inversione di tendenza che noi abbiamo fino a questo momento visto è definitiva”, così a Buongiorno su Sky TG24, Walter Ricciardi, presidente della Federazione mondiale Sanità pubblica. “Nel caso in cui continuiamo a vedere questa tendenza alla diminuzione sì. Nel caso in cui vedessimo un’inversione di tendenza verso un nuovo aumento, è chiaro che dobbiamo porci dei dubbi”, ha continuato sottolineando che bisogna “essere prudenti per evitare di ricascarci”.