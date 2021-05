“La scorsa settimana, milioni di israeliani sono stati costretti nei rifugi anti-bombe mentre i missili piovevano sulle nostre città. Diversi israeliani sono stati uccisi. Molti altri sono stati feriti. Lo sapete e lo so, nessun Paese tollererebbe questo. Israele non tollererà questo. Israele ha risposto con forza a questi attacchi e noi continueremo a rispondere con forza fino a quando la sicurezza del nostro popolo non sarà ripristinata“. Sono le parole del primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, in un messaggio ai propri cittadini.