Gli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 15 anni ricevono la loro prima dose del vaccino Pfizer in un sito di vaccinazione della Virginia, mentre prende il via la campagna per immunizzare i 17 milioni di adolescenti americani. Si tratta di un passo fondamentale, secondo il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, per spingere il paese vicino all’immunità di gregge.