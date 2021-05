“Francesco mi ha salvato da una malattia che mi ha travolto e colto impreparata. Ho affrontato male la malattia ma mi sono fatta operare e sto bene, anche se continuo a fare controlli ogni sei mesi. Lui mi è stato vicino e ad ogni operazione si metteva sulla porta dell’ascensore per controllare che fossi serena”. A rivelarlo Viola Valentino che, ospite dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno su Rai 1, si è raccontata a cuore aperto con Serena Bortone, ripercorrendo la sua vita.

La cantante ha spiegato di essere molto legata al suo compagno, Francesco, l’uomo che è stato sempre al suo fianco, soprattutto nei momenti difficili della malattia: “Lui ha una testa complessa, bisogna conoscerlo per amarlo fino in fondo. Ha avuto una vita intensa e una famiglia movimentata, è una persona stravagante. Forse faccio la crocerossina, ma lui è perfettamente capace di intendere e volere. Sono una persona molto materna con tutti”, ha detto.

Viola Valentino ha parlato poi anche del tormentato rapporto con l’ex marito Riccardo Fogli: “Con gli uomini sono molto severa e loro stanno alla larga, ma con Riccardo ci vogliamo ancora bene. Quando vuoi bene, è per sempre: l’amore se ne va, ma il bene rimane. Avevamo solo 19 anni, ma avevo capito che c’era qualcosa che non andava. Gli dissi solo: ‘Lasciamoci’. E non siamo cambiati, ognuno con i suoi difetti. Sono una donna solitaria e preferisco starmene per i fatti miei”, ha concluso.