Lo sport italiano riapre al pubblico con gli Internazionali d’Italia di tennis. Da oggi, infatti, il Foro Italico ammette gli spettatori per il 25% della capienza dei suoi impianti. La maggior parte degli avventori si dice entusiasta per il ritorno sugli spalti: “È sempre un piacere – dice un tifoso -. Le cose che prima sembravano normali adesso recano un piacere superiore a prima”. Un altro appassionato aggiunge: “Siamo dei privilegiati per questa giornata, speriamo che non piova”. Ma non manca anche chi si dice deluso perché non è riuscito a entrare e chi fa una critica ‘tecnica’: “Avrebbero potuto fare un programma migliore al campo Centrale, Berrettini contro Tsitsipas su un altro campo, gli abbonati avrebbero potuto avere un trattamento migliore”.