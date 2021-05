Scontro ad Avanti un altro! tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nella puntata andata in onda su Canale 5 ieri mercoledì 12 maggio i due hanno discusso e Bonolis ha deciso di lasciare il programma. Cos’è accaduto? Nel porre un quesito su una canzone, Paolo Bonolis ha cambiato l’ultima parola del ritornello e il collega lo ha ripreso. “Te devi sta’ zitto.. eh, non ho resistito”, ha detto Bonolis. A quel punto Laurenti si è infastidito e ha detto: “Quando io faccio tipo quello che hai fatto te, mi mandi fuori, mi stravolgi la famiglia e poi quando lo fa lui.. allora va bene tutto? No! Chi sbaglia, paga”.

Allora Bonolis ironico: “Ha ragione. Faccio una cosa che in Italia non fa nessuno e dico: ho sbagliato, ammetto la mia colpa. Come penitenza di cotanto misfatto, me ne vado”. E allora il braccio destro del conduttore ha preso la palla al balzo per puntualizzare: “Sono trent’anni che mi massacra. Una volta può capitare anche a lui, giusto? Però Paolo non ti si chiede questo, è finto vittimismo. Come mimino lo perdoniamo. Non ha commesso grande peccato”. Il conduttore è poi tornato in studio e la puntata è proseguita come al solito tra ironia e divertimento.