È un periodo felicissimo per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: i due diventeranno presto genitori di Luna Marie e, nell’attesa del suo arrivo, Antonino ha scelto di apparire in pubblico per la prima volta e lo ha fatto ieri 12 maggio in un’intervista in diretta sulle pagine social di granelli_laserie: “Questa è la mia prima apparizione in pubblico, ti ho dato questo potere”, ha esordito lui rivolgendosi all’intervistatore.

Dopo aver parlato della propria vita personale e del lavoro, Antonino ha ovviamente parlato di Belén: “Chi non si innamorerebbe di lei?”, ha detto lui. E poi ancora: “Sono stato molto fortunato. Belen ha buttato fuori quello che avevo dentro di me, ha creduto in me. Lei mi ha dato il coraggio di buttarmi. Mi ha dato la grinta. E io la ringrazierò sempre. Mi ha rubato il cuore e la mente“, ha confidato Antonino Spinalbese. Grazie a lei infatti ha anche trovato il coraggio di lasciare il lavoro da parrucchiere che da tempo non lo appagava più e di iniziare a coltivare la passione per la fotografia e per il disegno.