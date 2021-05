Un compleanno dolceamaro quello di ieri 7 maggio per Barbara D’Urso. Secondo quanto riportato dalla testata diretta di Roberto D’Agostino, infatti, la chiusura di due dei programmi della nota conduttrice sarebbe pressoché definitiva. Questo quello che si legge: “La chiusura di Live -Non è la D’Urso per bassi ascolti era stata anticipata da Dagospia. Ma non è finita qui, il passo successivo, accennato da qualche settimana, sarebbe arrivato: Barbara D’Urso fuori anche dalla domenica pomeriggio. Domenica Live, tornato in onda con la versione allungata, sta ottenendo ascolti flop (tra il 10-12% domenica 2 maggio)”.

Insomma, sta finendo un’era? Durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, andata in onda il 28 marzo scorso, la conduttrice aveva tranquillizzato i fan e si era congedata dicendo: “Noi ci vediamo, in prima serata, su Canale 5 nuovamente in autunno. Come vedete ci sono e ci sarò sempre“. Come andrà a finire? Lei intanto ha ringraziato i numerosi fan per gli auguri di compleanno e su Instagram ha scritto: “E vai… happy“