Questa edizione di Amici sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico (l’ultima puntata ha intrattenuto più di 5 milioni di telespettatori pari al 25,75% di share). Tuttavia, essendo interamente registrata, è soggetta ai cosiddetti spoiler, ovvero le anticipazioni. E se da una parte a qualcuno fa piacere scoprire in anticipo l’esito delle gare e delle eliminazioni, qualcun altro ha cominciato a perdere la pazienza e ha attaccato il programma. Per questo è intervenuta Raffaella Mennoia, storica autrice delle trasmissioni di Maria De Filippi, che su Instagram ha detto: “Non siamo noi a far uscire le anticipazioni, dovete chiederlo a quei geni che le mettono per far salire i propri social a discapito del lavoro di tutti quanti. Non so come aiutarvi: insultate chi pubblica le anticipazioni, mi sembra una cosa corretta, che si può fare… tanto ormai è diventato tutto abbastanza lecito”.

E ancora: “Noi facciamo una serie di cose ma… gli altri mettono le anticipazioni, non partono da noi. Questa gente evidentemente ha un vantaggio, mi auguro per loro almeno economico“. In seguito ha aggiunto: “Se mi segnalate un po’ di pagine che mettono le anticipazioni e ci indicate qualche cifra di quanto queste pagine a fine mese si mettono in tasca… può essere un’idea? Io aspetto anche dei vostri consigli”. Questo l’appello che ha rivolto dall’account Instagram personale, seguito da più di 700mila persone.

Infine ha precisato: “Quando dico di andare a insultare secondo voi intendo che dovete andare sulle pagine ad insultarli? Porca miseria veramente i disegnini ogni volta! Semplicemente dico che non siamo noi a fare uscire le anticipazioni, sono altri blog. Quindi non seguiteli. Spero di essere stata chiara, state sereni”.