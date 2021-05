Non sapeva di essere incinta. Lavinia Mounga era diretta alle Hawaii, da Salt Lake City negli Stati Uniti, per una vacanza assieme alla famiglia ma lì, sull’aereo, è successo l’impensabile. Il volo Delta si trovava a più di 9mila metri d’altezza quando c’è stata una chiamata d’urgenza da parte di Lavinia, 30 anni. Cercava un medico, aveva cominciato ad avvertire dei dolori. Il mistero è stato svelato da lì a poco: stava partorendo. Per fortuna l’equipaggio è riuscito a gestire l’emergenza grazie a un medico e tre infermiere presenti a bordo, che si sono serviti di oggetti non proprio abitudinari per un parto: un Apple Watch è servito per misurare la frequenza cardiaca del piccolo, mentre un laccio delle scarpe per legare e poi tagliare il cordone ombelicale.

Solo in quel momento la donna ha scoperto di essere incinta da ben 29 settimane. Com’è possibile? Semplice, quella di Lavinia non è altro che una gravidanza criptica. Si tratta di un fenomeno raro per cui le donne non riescono a rendersi conto di essere in dolce attesa fino a poche settimane prima del parto, o addirittura fino al momento stesso della nascita. Capita a una donna su 475, e stavolta è toccato proprio a lei.

Una volta terminato il travaglio, è nato un maschietto in ottima salute. Raymond, questo il nome del neonato, è venuto al mondo con un lunghissimo applauso ricevuto da tutti i passeggeri e l’equipaggio a bordo dell’aereo. Tra l’altro, la storia di Lavinia è diventata virale in tutto il mondo. Infatti mentre lei partoriva, una passeggera del volo ha ripreso tutto e ha pubblicato il video su TikTok rendendo questa storia virale (attualmente è stata vista più di 15 milioni di volte).

“La vita. È una cosa pazzesca. Il parto è stato uno shock per entrambi, perché NON avevamo idea che fosse incinta. Sono nervoso, spaventato, ansioso, eccitato, scioccato tutto in uno”, sono le parole pubblicate sui social dal neo papà, Ethan Magalei. Che ha aggiunto: “L’anno 2021 è stato una lotta e sto passando un momento difficile ma ora penso al bambino, è una benedizione. Sono ufficialmente un papà. Infine voglio ringraziare Lavinia. Non riesco a immaginare le emozioni che stai provando. Nostro figlio è fortunato ad averti come madre e a ricevere l’amore da te che so che dimostrerai incondizionatamente”.