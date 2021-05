Nella puntata del daytime di Amici andata in onda su Canale 5 martedì 4 maggio, si è consumata una lite accesa tra Deddy e il prof Rudy Zerbi, che ha accusato il ragazzo di non mettere abbastanza impegno nel suo percorso verso la finale (che si terrà presumibilmente il 15 maggio). “Ti voglio parlare perché scopro che non hai preparato due dei pezzi che dovresti conoscere da due giorni”, ha esordito Rudy in collegamento telefonico. L’allievo ha provato a giustificarsi, tuttavia le sue parole non hanno convinto il professore di Amici: “Tu pensi davvero che quando dici queste cose io possa crederci? L’mp3 con i pezzi è a disposizione da due giorni ed è tuo dovere fare in modo di avere quei pezzi e studiarli [..] Sai perfettamente che la produzione te li carica il mercoledì“.

Il ragazzo è scoppiato in lacrime e ha replicato: “Pensi che non vorrei la finale? Perché me la sarei dovuta prendere comoda? Io mi faccio un cu*o enorme! Per me la finale conta tantissimo”. Allora Rudy: “Tu hai confuso i giorni e questo mi porta a pensare che non ci sei con la testa, che pensi di essere arrivato quando non sei nessuno. Non sei arrivato da nessuna parte”. Deddy ha negato e ha insistito nel dire che lui aveva controllato l’mp3; a quel punto il professore, stanco, ha chiesto l’intervento della produzione. Nella persona di Claudia, anche il programma ha confermato come i brani sarebbero stati caricati all’ora di pranzo di mercoledì, mentre Deddy avrebbe controllato il martedì. Dunque, sembra che il ragazzo abbia fatto confusione con i giorni. Come andrà a finire? Rudy sembra fermo sulla propria posizione e vuole dimostrazioni da parte di Deddy.