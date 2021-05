Will Smith letteralmente senza filtri. Qualche ora fa ha pubblicato un post dove indossa solamente i boxer e ha scritto: “Questo è il corpo che mi ha accompagnato durante l’intera pandemia e innumerevoli giorni a pascolare nella dispensa. Amo questo corpo, ma voglio stare meglio. Niente più muffin di mezzanotte… questo è tutto! Vado a prendere la miglior forma della mia vita !!!!! Collaborare con YouTube per rimettere in sesto la mia salute e il mio benessere. Spero funzioni!”, ha scritto la star internazionale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Will Smith (@willsmith)



L’attore 52enne, noto per la bravura delle sue interpretazioni ma anche per il physique du rôle, l’altro ieri 3 maggio aveva lasciato di stucco i fan pubblicando su Instagram una foto in mutande e ciabatte (e con una felpa addosso), con la didascalia: “Sarò sincero con voi: sono nella peggiore forma della mia vita“. Il post aveva raccolto 6 milioni di like in un giorno e quasi 100 mila commenti: “Grazie!!! Non stiamo tutti così dopo questa pandemia?”, aveva scritto un utente. Un altro: “Questo è il post più bello della storia dei social media”. E qualcuno ironico: “Finalmente sembro il mio idolo”.