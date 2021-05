Nel corso della puntata di Domenica In andata in onda su Rai 1 il 2 maggio, Mara Venier aveva scherzato con alcuni ospiti sulla dieta che sta seguendo ma che non le sta dando i risultati desiderati. Lei però non molla e su Instagram fa sapere: “Ragazzi, dopo un mese ho perso 7 etti. Non sto a magnà, cammino un’ora a Villa Borghese e 7 etti.. è già una cosa. Magari domani mi peso e li riprendo tutti, che posso fare?”. Solo una settimana fa con la consueta ironia aveva pubblicato un video dicendo: “Non mi dite che sono pigra, 3 settimane di dieta, camminata tutte le mattine e non ho perso un caz*o!“.

