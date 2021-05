Si avvicina la Semifinale di “Amici di Maria De Filippi” ed inevitabilmente cresce la tensione e la paura da parte di cantanti e ballerini di non arrivare alla Finalissima del 15 maggio, in prima serata sempre su Canale 5. A oggi ancora in gara per la vittoria ci sono 4 cantanti: Sangiovanni, Deddy, Tancredi e Aka7even, e 3 ballerini Alessandro, Giulia e Serena. Deddy e Aka7even mostrano segni di debolezza così i rispettivi professori e capisquadra, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, hanno cercato di spronarli con fermezza.

Deddy non avrebbe preparato i brani per la Semifinale perché non avrebbe trovato i file mp3 caricati sul suo computer. Così Zerbi lo ha rimproverato: “Sai perfettamente che la produzione te li carica il mercoledì, e oggi è venerdì. Io pretendo impegno. Anche se tu non li avessi provati avresti dovuto chiedere ‘come mai non ci sono i pezzi che devo studiare?‘, visto che hai la semifinale. Quindi cosa dobbiamo fare? Se ancora una volta metti in discussione quello che sto dicendo è grave. Questo non è impegno, te la sei presa comoda”. Il cantante si è giustificato che i brani non erano stati caricati ma la produzione ha confermato che in realtà le canzoni c’erano e semplicemente è possibile che Deddy abbia fatto confusione con i giorni. Il cantante è scoppiato in lacrime: “Pensi che non vorrei meritarmi la finale? Perché me la sarei dovuta prendere comoda? Per me la finale conta tantissimo (…) Io mi vedo ancora un barbiere, e non un cantante. Ho mai detto di essere una star di Hollywood? Se ho confuso i giorni chiedo scusa, ma dire che mi sento qualcuno e che non voglio la finale, proprio no”.

Nervosismo per Aka7even che non ha compreso la volontà di Anna Pettinelli di fare una sfida contro Sangiovanni su un grande classico come “She”. Secondo il cantante Sangiovanni sarebbe avvantaggiato perché ha dimostrato nelle scorse puntate di saper maneggiare con destrezza le cover. “Quindi secondo te io sono una pazza che faccio questa scelta in semifinale? – ha tuonato la professoressa contro il proprio allievo – Pensi che faccio le cose a ca**o? Lui la può rendere come vuole, ma dov’è finita la tua autostima? Tu devi scrivere quello che ti esce dal cuore. Sangiovanni ha dei problemi a cantare e biascica. Non farei mai una cosa in favore suo. Tu no. Però sei il solito ciuccio e presuntuoso. Io mi fido di te, tu ti fidi ti te? E allora scrivi e non rompere i co**ioni”. Il cantante poi si è sfogato con la ballerina Giulia: “Continua a mettermi parole in bocca che non dico e ha continuato a dirmi ‘ciuccio e presuntuoso’ e questa cosa mi manda in bestia. Solo perché dico la mia? Manco mia mamma in 20 anni della mia vita mi ha mai detto che sono presuntuoso. La prima volta sto zitto, la seconda mi sto trattenendo”.

Insomma mancano davvero poche ore al momento in cui si deciderà chi potrà accedere alla Finale. Nel frattempo tra un momento di tensione e l’altro, i quattro cantanti hanno firmato i loro primi contratti discografici. La Sony Music Italy con l’etichetta Columbia Records ha ingaggiato Aka7even, la Warner Music Italy ha scelto Deddy e Tancredi mentre la Sugar ha firmato per avere nel suo team Sangiovanni. Nel complesso con gli inediti di “Amici” sono stati totalizzati 157 milioni di streams (total audio streams) su tutte le piattaforme digitali. Aka7even con “Mi Manchi” porta a casa il disco d’oro con oltre 35mila copie vendute e Sangiovanni che con la sua “Lady” ha avuto prima la certificazione oro e poi il disco di platino, superando il traguardo delle 70mila copie vendute e al suo attivo ha anche un disco d’oro per il brano “Tutta la notte”.