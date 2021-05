Tensione all’hub vaccinale Mostra d’Oltremare a Napoli. Alcune persone hanno offeso e sputato contro i medici perché pretendevano di essere vaccinati con la dose Pfizer e non con quella di AstraZeneca. Al di là di ciò, la polizia è stata costretta a intervenire anche per il caos che si è creato nel corso della giornata, col distanziamento tra le migliaia di persone in fila pressoché inesistente (come si vede nel video): “Siamo tutti ammassati, qui rischiamo di prendere il virus”.