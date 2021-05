Aumentano, come di consueto dopo il weekend, i casi giornalieri di coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, sono 9.116 le persone risultate positive ai test, contro le 5.948 di ieri. Questo a fronte, però, di un netto aumento dei tamponi giornalieri che sono passati dai 121.829 di ieri ai 315.506 effettuati nelle ultime 24 ore. Un dato che favorisce il calo di ben due punti percentuali del tasso di positività che passa dal 4,9% di ieri al 2,9% di oggi. Inoltre, il calo dei contagi lo si ritrova anche nel confronto rispetto al martedì della settimana scorsa, quando in un giorno si registrarono 10.404 casi. Sono invece 305 le vittime, in aumento rispetto alle 256 di ieri.

Rimane alto il numero delle persone guarite e dimesse che nelle ultime 24 ore sono state 18.477. Questo ha favorito un ulteriore calo degli attualmente positivi nel Paese, scesi di 9.669 unità fino a 413.889. Un dato, quest’ultimo, che ha favorito anche l’alleggerimento della pressione sulle strutture sanitarie italiane. Scendono infatti di 67 i letti occupati in terapia intensiva, con il totale che si attesta così a 2.423 con 136 ingressi giornalieri, mentre i ricoverati in altri reparti Covid sono 18.176, in calo di 219 unità. Infine, in isolamento domiciliare si trovano attualmente 393.290 persone (-9.383 rispetto a ieri).

Analizzando i dati locali si nota che la Lombardia è ancora la regione più colpita con 1.354 contagi. Seguono la Campania con 1.331, la Puglia con 1.028, la Sicilia con 902 e il Lazio con 803.