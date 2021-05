Filippo Magnini insultato sui social dopo aver postato la foto in piazza Duomo a Milano per festeggiare lo scudetto dell’Inter. I suoi follower (quasi 400mila solo su Instagram) non hanno affatto apprezzato il post, sostenendo che fosse di cattivo esempio. “Ti stimo molto, ma così sei caduto in basso..”, gli ha scritto qualcuno. E ancora: “Vista la situazione sanitaria in cui siamo non credo sia un vanto”, solo per citarne alcuni.

Il campione di nuoto e grande tifoso dell’Inter ha quindi deciso di cancellare lo scatto, commentando: “L’ho cancellata perché ci sarebbe voluto troppo tempo per spiegare a tutti che io, come tutte le domeniche, per tornare a casa devo passare da lì“. Poi ha aggiunto: “I festeggiamenti son sempre belli, io sono passato all’inizio.. dopo la situazione è degenerata. Non sono d’accordo”. E a chi gli fatto notare “maxi assembramenti in piazza per l’Inter ma piscine e palestre chiuse per i non-agonisti”, lui ha risposto: “Sempre detto di essere a favore delle riaperture… ovviamente con logica”.