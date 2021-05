Pochi minuti dopo la fine di Sassuolo-Atalanta, che ha sancito la vittoria del 19esimo Scudetto, migliaia di tifosi dell’Inter hanno invaso Piazza Duomo a Milano per festeggiare. Tra i fans nerazzurri è esplosa la gioia dopo oltre dieci anni di astinenza da vittorie. La folla si quindi è riversata in centro tra urla, caroselli e fumogeni, ma con poche mascherine a ancora meno distanziamento. Tanti i cori contro Juventus e Milan. E poi abbracci, salti e canti per festeggiare lo Scudetto. Poco prima era stata la stessa società a lanciare l’appello al rispetto delle regole: “Una gioia che si sprigiona genuina ma che invitiamo a esprimere nella maniera più responsabile possibile: siamo Campioni anche in questo”