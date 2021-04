La struttura montata per la festa degli ebrei ultraortodossi sul Monte Meron, in Israele, sta per crollare. Centinaia di persone sono accalcate lungo una passerella. Alcuni di loro iniziano a spingere e altri cadono per terra. Sono le immagini drammatiche che arrivano dal raduno in Galilea, che è costato la vita a 44 persone.