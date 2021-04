Fuori dal Brixia Forum di Brescia, diventato hub vaccinale nella campagna contro il Covid, si sono formate lunghe code nella mattina di giovedì 29 aprile. La colpa è di alcuni problemi informatici che hanno rallentato le procedure del primo massiccio V-Day nell’hub. La vaccinazione era infatti aperta a tutti gli over 60, 70 e 80, oltre che agli estremamente vulnerabili e ai disabili gravi. Annamaria Indelicato, direttrice sociosanitaria Spedali civili di Brescia, spiega come siano stati giorni importanti per l’hub: “Ci stiamo testando arrivando fino a 6.000 somministrazioni al giorno”. I problemi, dicono dall’Asst, si sono poi risolti.