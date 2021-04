Con l’allentamento delle misure anti-Covid “temiamo di assistere a una risalita della curva dei contagi. Secondo me, il periodo tra fine maggio e i primi 15 giorni di giugno sarà il più delicato. Pagheremo probabilmente le conseguenze di queste riaperture, giustificate, ma sicuramente precoci rispetto ai dati epidemiologici”. Lo prevede Emanuele Catena, primario di Terapia intensiva dell’ospedale Sacco di Milano, intervenuto a ‘Buongiorno su Sky Tg24. “D’altra parte, non abbiamo una percentuale di popolazione vaccinata tale da poter arginare questo fenomeno” della risalita dei contagi, ha osservato l’esperto. “Non so dire se questo si verificherà, quale sarà la reale pressione sugli ospedali e soprattutto sulle terapie intensive – ha aggiunto il primario – Comunque ritengo che sarà un evento probabile più che possibile”